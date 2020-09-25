ВАКС лишил свободы экс-прокурора, пытавшегося купить должность в НАБУ

Экс-прокурор хотел купить должность за $10 000.

ВАКС лишил свободы экс-прокурора, пытавшегося купить должность в НАБУ
Фото: Скріншот засідання ВАКС

Высший антикоррупционный суд принял решение лишить свободы сроком на 2 года бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Александра Матюшко, пытавшегося купить должность в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом стало известно на заседании ВАКС.

"Суд постановил Матюшко Александра Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы", - говорится в постановлении суда.

До вступления приговора в законную силу в отношении экс-прокурора будет действовать мера пресечения в виде залога, примененная ранее.

Матюшко задержали в феврале 2016-го при попытке подкупить члена конкурсной комиссии в НАБУ за $10 тысяч, чтобы получить руководящую должность в бюро.

Напомним, в мае люстрированный сумской прокурор выиграл суд о восстановлении в должности. Экс-прокурору должны выплатить миллион гривен за "вынужденный прогул".

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