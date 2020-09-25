Малюська рассказал о либерализации условий содержания в СИЗО и тюрьмах

Женщинам позволят иметь украшения, а мужчина - не стричься "под ноль".

Малюська рассказал о либерализации условий содержания в СИЗО и тюрьмах
Фото: "Цензор.Нет"

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что ведомство подготовило приказ о либерализации условий содержания в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Еще одна долгожданная новость - мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений Европейского суда по правам человека", - написал он в фейсбуке.

Так, по словам Малюськи, в камерах СИЗО появятся холодильники (пока не за государственный счет), а в прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев.

Адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами.

"Женщины смогут иметь украшения из недрагоценных материалов. «Счастливчики», попавшие в карцер, смогут взять с собой книги... И мое любимое - прическа. Длина волос у мужчин может превратиться из просто «короткой» в более либеральную с лимитом длины в 5 см. Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле вовсе не мелочи", - отметил Малюська.

Официальный текст приказа он пообещал обнародовать через несколько дней.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с Офисом генерального прокурора о старте пилотного проекта по совместному инспектированию мест несвободы, в частности - учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Первое такое инспектирование планируется осуществить в южном регионе Украины уже в конце сентября, а затем такая практика будет распространена на территории всей страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Фокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООНФокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Чапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕСЧапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕС
Экс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медициныЭкс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медицины
Резников рассказал об амнистии в ОРДЛОРезников рассказал об амнистии в ОРДЛО
Навальный рассказал о своем самочувствииНавальный рассказал о своем самочувствии
Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИПомощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИ
Гармаш рассказал о деталях встречи ТКГГармаш рассказал о деталях встречи ТКГ
Разумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках и жалуются на музыкуРазумков рассказал, что некоторые депутаты ездят на работу на маршрутках и жалуются на музыку
Малюська похвастался, что Минюст начнет использовать искусственный интеллектМалюська похвастался, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект
Джеппар рассказала о стратегии МИД по деоккупации КрымаДжеппар рассказала о стратегии МИД по деоккупации Крыма
Кличко рассказал, какие запреты будут в Киеве из-за вхождения в оранжевую зонуКличко рассказал, какие запреты будут в Киеве из-за вхождения в оранжевую зону
Последние новости
Подгружаем последние новости