Малюська рассказал о либерализации условий содержания в СИЗО и тюрьмах

Женщинам позволят иметь украшения, а мужчина - не стричься "под ноль".

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что ведомство подготовило приказ о либерализации условий содержания в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Еще одна долгожданная новость - мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений Европейского суда по правам человека", - написал он в фейсбуке.

Так, по словам Малюськи, в камерах СИЗО появятся холодильники (пока не за государственный счет), а в прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев.

Адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами.

"Женщины смогут иметь украшения из недрагоценных материалов. «Счастливчики», попавшие в карцер, смогут взять с собой книги... И мое любимое - прическа. Длина волос у мужчин может превратиться из просто «короткой» в более либеральную с лимитом длины в 5 см. Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле вовсе не мелочи", - отметил Малюська.

Официальный текст приказа он пообещал обнародовать через несколько дней.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с Офисом генерального прокурора о старте пилотного проекта по совместному инспектированию мест несвободы, в частности - учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы. Первое такое инспектирование планируется осуществить в южном регионе Украины уже в конце сентября, а затем такая практика будет распространена на территории всей страны.