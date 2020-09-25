В Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милиции
Пострадавший получил ожоги 84% тела.
В Минске в больнице скорой медицинской помощи скончался мужчина, который на прошлой неделе поджег себя у отделения милиции.
Об этом сообщает TUT.by.
Отмечается, что пострадавший получил ожоги 84% тела.
"Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю предоставленную медицинскими работниками помощь, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 сентября в Смолевичах 36-летний мужчина напротив райотдела милиции облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции, после чего - госпитализировали.
В тот же день в МВД Беларуси заявляли, что мужчина злоупотреблял спиртным и несколько раз высказывался о намерении совершить самоубийство.