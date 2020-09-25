В Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милиции

Пострадавший получил ожоги 84% тела.

В Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милиции
Фото: news.tut.by

В Минске в больнице скорой медицинской помощи скончался мужчина, который на прошлой неделе поджег себя у отделения милиции.

Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что пострадавший получил ожоги 84% тела.

"Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю предоставленную медицинскими работниками помощь, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Смолевичах 36-летний мужчина напротив райотдела милиции облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции, после чего - госпитализировали.

В тот же день в МВД Беларуси заявляли, что мужчина злоупотреблял спиртным и несколько раз высказывался о намерении совершить самоубийство.

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