В Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милиции

В Минске в больнице скорой медицинской помощи скончался мужчина, который на прошлой неделе поджег себя у отделения милиции.

Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что пострадавший получил ожоги 84% тела.

"Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю предоставленную медицинскими работниками помощь, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Смолевичах 36-летний мужчина напротив райотдела милиции облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции, после чего - госпитализировали.