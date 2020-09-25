Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела

Президент поручил представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия.

Зеленский подписал указ о праздновании Дня виноградаря и винодела
Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Закарпатскую область, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, работающих в этой области. Это символический шаг, который отмечает уважение к этой профессии. В то же время я убежден, что этого слишком мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия. Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступали итальянскому, испанскому, французскому, португальскому", - сказал Зеленский, выступая на презентации Стратегии развития области.

Он также отметил, что Закарпатье имеет очень хороший потенциал для автомобильной промышленности, значительные запасы минеральных ресурсов, перспективы для креативной и инновационной экономики, развития горнолыжной инфраструктуры, изготовления органической продукции.

"Мы понимаем все преимущества Закарпатья, понимаем, чего не хватает региону, и максимально поможем местной власти все это делать и сделать такой прекрасный край действительно успешным", - подытожил президент.

Напомним, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко предложил учредить день винодела и отмечать его 7 октября.

В 2018 году Верховная Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для малых производителей винодельческой продукции.

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