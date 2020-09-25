Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против РоSSии за отравление Навального

Законопроект требует от американских властей отчитаться перед Конгрессом о финансах Путина и его окружения.

Группа cенаторoв США предложила ввести санкции против роSSийских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте сенатора-демократа Крисa Кунса (штат Делавэр), передает "Голос Америки".

Документ предусматривает санкции против роSSийских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к отравлению Навального. Среди возможных санкций указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Законопроект также требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента РоSSии Владимира Путина и его окружения. Кроме того, он обязывает Белый дом отчитаться, нарушила ли, по его мнению, РоSSия законы США , запрещающие использование химического и биологического оружия.

Напомним, США предупредили РоSSию о жестких санкциях, если причастность властей к отравлению Навального будет доказана.

20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Навальный находился в коме в берлинской клинике "Шарите", специалисты которой заявили, что он был отравлен. В Кремле ответили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование. 9 сентября Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

14 сентября наличие яда из группы "Новичок" в организме роSSийского политика подтвердили исследования трех независимых лабораторий - Германии, Франции и Швеции.