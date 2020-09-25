Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией

Обсуждение борьбы с последствиями COVID-19 вызвало разногласия между США и другими членами Совета безопасности ООН.

Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
Антоніу Гутерреш
Фото: facebook/Ant?nio Guterres

Обсуждение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Совете Безопасности ООН вызвало разногласия между США и другими членами Совета по вопросу о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении вируса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на встрече Совета безопасности в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, передает "Интерфакс-Украина".

Он также назвал причину выхода коронавируса из-под контроля.

"Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества - испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 млн человек, заразившимся вирусом более 30 млн. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло потому, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность", - заявил Гутерреш.

Он призвал мир объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями.

"У нас нет выбора. Или мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют поставленным целям, или нас ожидает раскол и хаос", - предупредил генсек ООН.

Ближе к концу заседания представители ряда государств назвали несправедливыми замечания к ВОЗ, а также поддержали усилия ООН в борьбе с COVID-19. Так, постпред США при ООН Келли Крафт удивилась и возмутилась содержанием дискуссии в Совете.

"Это позор для каждого из вас. Я удивлена и возмущена содержанием сегодняшней дискуссии. Мне очень стыдно за этот Совет, тех членов Совета, которые воспользовались этой возможностью, чтобы сконцентрировать внимание на политических претензиях, а не на важнейшем вопросе. Боже мой!" - сказала Келли Крафт. По ее словам, США будут делать все, "что правильно, даже если это непопулярно, потому что это - не конкурс популярности".

При этом Крафт отметила, что США "постоянно борются с COVID-19 как в собственной стране, так и за рубежом", напомнив о выделении более $ 20 млрд на международные меры борьбы пандемией.

Американский постпред вслед за президентом США Дональдом Трампом обвинила Китай в том, что он "несет ответственность" за распространение этой чумы". Она повторила, что ВОЗ помогала Китаю уклоняться от сотрудничества и скрывать правду от мира.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ответ назвал обвинения США в адрес его страны безосновательными и сказал, что реакция Китая была своевременной, а действия его страны - открытыми.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН обвинил Китай в распространении коронавируса и призвал привлечь КНР к ответственности.

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