За нардепа Юрченко внесли залог

За исключенного из "Слуги народа" народного депутата Александра Юрченко внесли залог в 3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет "Украинская правда".

По ее словам, залог внесли в полном объеме. Она добавила, что средства внесли 24 сентября. ВАКС уже получил справку о поступлении средств.

Напомним, что Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

Прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения допросили нардепа Юрченко и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Пресс-служба САП сообщает, что антикоррупционные органы будут просить суд взять Александра Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юристу", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились с просьбой к Венедиктовой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

21 сентября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен. Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 6 млн гривен. По мнению прокуроров, именно такой залог мог бы предотвратить попытки Юрченко влиять на свидетелей или прятаться от суда и следствия.