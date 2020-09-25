Зеленский поручил включить в "Большую стройку" реконструкцию пункта пропуска на границе со Словакией

Президент также призвал решить проблему очередей транспорта на границе.

Зеленский поручил включить в "Большую стройку" реконструкцию пункта пропуска на границе со Словакией
Пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке"
Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Закарпатскую область президент Владимир Зеленский поставил задачу включить в программу "Большая стройка" реконструкцию международного пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецке" и достроить его в следующем году.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Возвращаясь в Украину из Словакии, Зеленский застал на пункте пропуска многокилометровые очереди фур и выразил возмущение такой ситуацией на границе.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил президенту, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта снизилась до пяти грузовиков в час.

"Это в сутки - 120 транспортных средств", - сообщил глава ГПСУ.

Президент назвал такую ситуацию недопустимой. "Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

В настоящее время Госпогранслужба привлекла Министерство иностранных дел к решению вопроса скопления автотранспорта на границе. Глава МИД сообщил, что обсудил эту проблему с министром иностранных дел Словакии.

Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.

Президент также обратил внимание, что вопрос реконструкции пункта "Ужгород - Вишне Немецке" поднимается уже не впервые. Он отметил, что этот пункт пропуска необходимо включить в программу "Большая стройка" и наконец достроить. Для ускорения работ планируется взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее. Он предусматривает восстановление имеющихся зданий, сооружение бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания.

Для завершения работ необходимо 146,7 млн грн, 8 млн грн из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходной части. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Фото: president.gov.ua

Напомним, ранее в "Большую стройку" решили также включить системы орошения на юге Украины.

Национальная программа "Большое Строительство", инициированная президентом, стартовала по всей Украине 1 марта 2019 года. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.

Объекты "Большого Строительства" доступны на онлайн-карте, у программы есть также Telegram канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ.

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