В МОН объяснили ситуацию вокруг Олимпийского колледжа

По словам заместителя министра, для студентов, преподавателей и тренеров реорганизация ничего не изменит.

В МОН объяснили ситуацию вокруг Олимпийского колледжа
Фото: Дмитрій Єршов

В МОН объяснили ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа. Как отметил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в комментарии LB.ua, все преподаватели и тренеры смогут продолжить работать в колледже, а студенты - учиться, несмотря на реорганизацию.

«Хочу подчеркнуть, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется, - прокомментировал Андрей Витренко. - Они как учились и работали, так и будет в дальнейшем. В Приказе Министерства образования и науки нет ни слова о переводе студентов или увольнении преподавателей».

Заместитель министра отметил, что колледж должен перейти в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта по решению Кабинета министров, который является владельцем колледжа. Приказ МОН лишь выполняет распоряжение Кабмина. Витренко также отметил, что в настоящее время все заведения специализированного общего среднего образования были присоединены к учреждениям высшего образования, кроме Олимпийского колледжа.

«Так, например, и с Ивано-Франковским профессиональным колледжем физического воспитания, который также присоединили к НУФВиС. Мы встречались с тренерами и преподавателями Олимпийского колледжа, тогда присутствовал и директор колледжа из Ивано-Франковска. Он рассказывал, что они также боялись реорганизации, а потом стало понятно, что это к лучшему».

Андрей Витренко объясняет, что Олимпийский колледж станет обособленным структурным подразделением с собственным бюджетом, счетами, печатью и будет финансироваться на уровне национального университета.

«Таким образом мы создаем образовательный кластер. Ребенок сможет получить сначала среднее образование, затем специальное профессиональное, затем высшее и дальше будет возможность получить научную степень. А все студенты, обучающиеся сейчас за бюджетные средства, продолжат обучение за бюджетные средства».

Напомним, что 6 сентября студенты Олимпийского колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национальному университету физического воспитания и спорта (НУФВиС).

18 сентября 2020 года МОН объявил о решении реорганизовать колледж и присоединить его к НУФВиС. Таким образом прекращаются полномочия его директора. Сегодня была анонсирована встреча Комиссии по реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с директором колледжа Алексеем Семенюшко, которая закончилась

стычками с полицией и госпитализацией тренера и двух студентов.

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