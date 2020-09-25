На Луганщине начали строить дополнительный пункт пропуска на оккупированную территорию

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В городе Счастье на Луганщине продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр штабу операції Объединенных сил.

Сооружение дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное. К строительству привлечены личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В настоящее время продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец. Уже расчищена площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.

Открытие нового КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность - 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"На сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ «Станица Луганская», дважды в неделю - КПВВ «Новотроицкое». Остальные пункты пропуска, а это «Золотое», «Марьинка», «Гнутово» и «Майорское», не функционируют по вине роSSийско-оккупационных войск", - отметили в штабе.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы.

Единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области КПВВ "Золотое" закрыли в 2016 году. Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ - в Станице Луганской. В июне через этот КПВВ линию соприкосновения с временно оккупированной территорией Луганской области пересекли 14500 человек и более 600 единиц техники.