Шмыгаль анонсировал создание в Украине фондового рынка
Консультации со специалистами по созданию в Украине фондового рынка уже начались, уверяет премьер.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на создание в Украине фондового рынка через год.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Отмечается, что сегодня Шмыгаль провел встречу с Американской торговой палатой (ACC). Во время встречи он заверил, что консультации со специалистами о создании в Украине фондового рынка уже начались.
Он также призвал представителей АСС присоединиться к этому процессу.
"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и через год выйдем на создание фондового рынка", - сказал Шмыгаль.
Напомним, предварительные подсчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о падении экономики Украины на 4,5% из-за пандемии COVID-19. По оценкам учреждения, такое снижение не является критичным.