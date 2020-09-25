Шмыгаль анонсировал создание в Украине фондового рынка

Консультации со специалистами по созданию в Украине фондового рынка уже начались, уверяет премьер.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на создание в Украине фондового рынка через год.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Отмечается, что сегодня Шмыгаль провел встречу с Американской торговой палатой (ACC). Во время встречи он заверил, что консультации со специалистами о создании в Украине фондового рынка уже начались.

Он также призвал представителей АСС присоединиться к этому процессу.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и через год выйдем на создание фондового рынка", - сказал Шмыгаль.

Напомним, предварительные подсчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о падении экономики Украины на 4,5% из-за пандемии COVID-19. По оценкам учреждения, такое снижение не является критичным.