В Беларуси задержали адвоката оппозиционерки Марии Колесниковой
В настоящее время Людмила Козак находится в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска.
Белорусские силовики задержали Людмилу Козак - адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Отмечается, что в настоящее время Людмила Козак находится в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска.
"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не уточнив при этом, что это за правонарушение.
Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщил, что Людмила Козак в четверг днем перестала выходить на связь.
Напомним, в настоящее время в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета.
На свободе только Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.