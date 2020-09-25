В Беларуси задержали адвоката оппозиционерки Марии Колесниковой

В настоящее время Людмила Козак находится в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска.

Белорусские силовики задержали Людмилу Козак - адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Отмечается, что в настоящее время Людмила Козак находится в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска.

"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не уточнив при этом, что это за правонарушение.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщил, что Людмила Козак в четверг днем перестала выходить на связь.

Напомним, в настоящее время в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета.

На свободе только Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.