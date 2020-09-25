Оппозиция в Беларуси намерена провести инаугурацию Тихановской

У Беларуси будет два президента: оппозиция готовит инаугурацию Тихановской

Беларусь может стать страной с двумя президентами. По крайней мере, все к тому идет. Вчера, 23 сентября, состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Событие до последнего момента держали в тайне, причем настолько в тайне, что даже Кремль об этом ничего не знал. Ну, или виртуозно делает вид, что не знал.

Лукашенко принес присягу на Конституции страны и в очередной раз стал легитимным президентом Беларуси.

Правда, белорусская оппозиция уже признала эта инаугурацию незаконной и готовит свой ответ Бацьке и его сторонникам. Очередной раунд "посвящения" Александра Лукашенко в президенты оппозиционеры обозвали "позорными крысиными посиделками". Telegram-канал Nexta, который взял на себя роль главного координатора протестных движений, объявил на воскресенье, 27 сентября, народную инаугурацию Светланы Тихановской – "настоящего президента", как пишут о ней в Сетях.

У Беларуси будет два президента: оппозиция готовит инаугурацию Тихановской

Всем минчанам трубят сбор на 14:00 на проспекте Независимости около станции метро "Немига". Жителей других городов призывают в это же время выходить на улицы и площади своих населенных пунктов.

"Зовем всех своих друзей и знакомых. Берем портреты Светланы и плакаты в ее честь", - призывает медиа-ресурс.

У Беларуси будет два президента: оппозиция готовит инаугурацию Тихановской

В общем, несмотря на то, что Светлана Тихановская по-прежнему находится за границей, в Беларуси готовят ее инаугурацию. Конечно, никакой юридической силы она не будет иметь. Впрочем, оппозиция считает незаконной и состоявшуюся инаугурацию Лукашенко. Таким образом, в Беларуси теперь будет два президента – оба, как считают противоположные стороны – не легитимные. Похоже на то, что белорусские "гаранты" еще долго будут мериться легитимностью.

Напомним, Светлана Тихановская назвала президента РФ Владимира Путина "мудрым руководителем" и посетовала, что тот отдал предпочтение Лукашенко, а не ей. Однако она по-прежнему готова к переговорам с ним и убеждает, что белорусский народ никогда не поворачивался спиной к РоSSии.


: Марченко Любов, Тудей

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