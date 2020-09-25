Лидер “Батькивщины” Киевщины Бондарев заболел COVID-19

Лидер Киевской областной ячейки политпартии “Батькивщина” Константин Бондарев (на фото) заболел COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения Константина Бондарева на его странице в Facebook.

“Должен констатировать, что, к сожалению, коронавирус не обошел и меня. Такие реалии сегодняшнего дня. Будьте осторожны. Наша повседневная жизнь в бешеном ритме сбивает нас с толку и мы забываем беречь самое ценное – здоровье. Иду на самоизоляцию и лечиться. Надеюсь, болезнь пройдет быстро и без осложнений. Буду делиться методиками лечения. Будьте здоровы, берегите себя и близких”, – написал он.