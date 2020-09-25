Лидер “Батькивщины” Киевщины Бондарев заболел COVID-19

Лидер &ldquo;Батькивщины&rdquo; Киевщины Бондарев заболел COVID-19

Лидер Киевской областной ячейки политпартии “Батькивщина” Константин Бондарев (на фото) заболел COVID-19. 

Об этом KV стало известно из сообщения Константина Бондарева на его странице в Facebook.

“Должен констатировать, что, к сожалению, коронавирус не обошел и меня. Такие реалии сегодняшнего дня. Будьте осторожны. Наша повседневная жизнь в бешеном ритме сбивает нас с толку и мы забываем беречь самое ценное – здоровье. Иду на самоизоляцию и лечиться. Надеюсь, болезнь пройдет быстро и без осложнений. Буду делиться методиками лечения. Будьте здоровы, берегите себя и близких”, – написал он. 

Напомним, как ранее писала KV, народный депутат Верховной Рады, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Ее состояние оценивалось как тяжелое. 


Виктория Билоус, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский в Словакии заявил о второй волне COVID-19 в УкраинеЗеленский в Словакии заявил о второй волне COVID-19 в Украине
Тихановская объявила себя единственным лидером БеларусиТихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
Министр экономики Франции заболел коронавирусомМинистр экономики Франции заболел коронавирусом
И.о. первого заместителя Кличко заболел коронавирусомИ.о. первого заместителя Кличко заболел коронавирусом
Главный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакциныГлавный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины
COVID-19 помогает обществу избавиться от «лишних» людей – главный эпидемиолог МолдовыCOVID-19 помогает обществу избавиться от «лишних» людей – главный эпидемиолог Молдовы
В мэрии Харькова подтвердили, что Кернес заболел коронавирусомВ мэрии Харькова подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом
Глава Житомирского областного совета заболел СOVID-19Глава Житомирского областного совета заболел СOVID-19
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19Кабмин поручил провести аудит средств фонда covid-19
Последние новости
Подгружаем последние новости