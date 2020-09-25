МИД Беларуси упрекнуло Украину за отказ признать Лукашенко президентом

"Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украинско-европейского сотрудничества".

МИД Беларуси упрекнуло Украину за отказ признать Лукашенко президентом
Фото: @BelarusMID

Министерство иностранных дел Беларуси раскритиковало ряд стран, в том числе Украину, из-за заявления о непризнании президентом Александра Лукашенко.

Об этом говорится заявлении МИД Беларуси.

"23 сентября 2020 года в соответствии с нормами белорусского законодательства состоялась инаугурация президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор... Мы давно являемся международно признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене. Запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в ст. 2 Устава ООН. Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы", - говорится в заявлении.

МИД считает, что позиция стран Запада относительно легитимности Лукашенко "ни в коей мере не отражает мнения подавляющего большинства международного сообщества".

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украинско-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ", - заявили в МИД Беларуси.

Отмечается, что Беларусь не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, и ожидает от зарубежных партнеров аналогичного подхода. При этом в МИД отмечают, что настроены "не на конфронтацию, а на диалог".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялся первый тур президентских выборов. Баллотировались действующий президент Лукашенко (уже в шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень. По официальным данным, действующий президент Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская - более 9%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города и продолжаются до сих пор. По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах. Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце Независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

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