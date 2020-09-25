Боевики на Донбассе используют запрещенные мины

СММ ОБСЕ зафиксировала несколько фактов минирования роSSийско-оккупационными войсками территории Донбасса запрещенными минами.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ , с начала сентября были зафиксированы несколько фактов минирования роSSийско-оккупационными войсками мирной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

В частности, беспилотники СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили:

28 августа - десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад в населенный пункт Марьинка Донецкой области;

1 сентября - двадцать три противотанковые мины, установленные поперек рулежной дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк";

4 сентября - четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября - восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области;

13 сентября - четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. В тот же день было задокументировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии раз заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.

"Вышеизложенные факты свидетельствуют о системном игнорировании и нарушении роSSийско-оккупационными войсками ряда международных соглашений, а именно Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия с 1980 года; Протокола ІІ Конвенции о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года; Оттавской конвенции от 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая вообще накладывает полный запрет на противопехотные мины; Протокола V 2003 года, направленного на снижение рисков, "связанных с так называемыми не взорвавшимися боеприпасами или боеприпасами, оставленными после окончания вооруженного конфликта", - отметили в ООС.

Кроме того, роSSийско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.