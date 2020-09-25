В США полицейские получили огнестрельные ранения на протесте из-за убийства афроамериканки правоохранителями

Митингующие вышли на улицу после решения суда.

Фото: Скриншот Fox News

В США в городе Луизвилль два правоохранителя получили огнестрельные ранения во время протеста из-за решения суда по убийству афроамериканки Брионны Тейлор, которое случилось еще весной этого года.

Об этом сообщает Politico.

В марте трое полицейских приехали к дому Тейлор по подозрению, что там хранятся наркотики. Друг девушки открыл стрельбу, потом начала стрелять полиция. Тейлор была убита во сне.

Вчера суд признал виновным только одного полицейского из трех. Двое не получили обвинений, что и привело к массовым протестам.

По словам временного главы полиции Луизвилля Роберта Шредера, жизни раненых полицейских ничего не угрожает. Одному из них нужна операция.

Фото: Скриншот Fox News

Он заявил, что полицейские были ранены во время проверки сообщения о стрельбе на перекрестке.