Зеленский не поедет в Беларусь на Форум регионов в октябре и просит перенести его на следующий год

Украина попросила перенести на год украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться 8-9 октября в городе Гродно с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью газете "Украина Бизнес Ревю" сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"В июле мы направили приглашение от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август было получено подтверждение участия от половины областей Украины. Прорабатывали официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь ... Однако, буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - рассказал посол.

Дипломат назвал такой перенос "перечеркиванием совместной подготовительной работы".

"Пострадают прежде всего экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, создавать гораздо труднее. Раз руководство Украины "поставило отношения на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил Сокол.

Напомним, первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

В прошлом году Александр Лукашенко также приглашал шестого президента Украины Владимира Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в том году в Беларуси, однако Зеленский отказался от этого приглашения.

16 июня 2020 года посол Беларуси во время встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал Зеленскому приглашение Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

9 августа в Беларуси состоялся первый тур президентских выборов. Баллотировались действующий президент Лукашенко (уже в шестой раз), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень. По официальным данным, действующий президент Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская - более 9%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но и другие города, и продолжаются до сих пор. По данным ООН , во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщил о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах. Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация Лукашенко. ЦИК Беларуси объявила о его победе на президентских выборах, однако оппозиция утверждает, что выборы с большим отрывом выиграла Тихановская. О церемонии инаугурации Лукашенко ранее официально не сообщалось. Его речь не транслировали официальные СМИ , как это предусмотрено законодательством. Координационный совет оппозиции Белоруссии призывает граждан провести бессрочную акцию неповиновения.