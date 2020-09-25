Порошенко: агенты Кремля лезут в местные органы власти

Экс-президент считает это угрозой национальной безопасности.

Порошенко: агенты Кремля лезут в местные органы власти
Фото: Макс Требухов

Агенты роSSийских спецслужб, которые находятся под санкциями США, пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать путинский сценарий «Новороссии». Об этом в Сумах во время областной партийной конференции заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС".

Он также обратил внимание на свежую публикацию во влиятельной американской газете «Вашингтон Пост», которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина в так называемом деле «пленок Деркача».

«Это - сенсационный материал о роSSийском вмешательстве в американские выборы. Вы все помните, как вся пятая колонна Кремля в Украине и промосковские каналы несколько месяцев угощали вас лапшой с так называемыми «пленками». Для нас сразу было очевидно, что это не только московская попытка облить грязью Порошенко и нашу политическую силу. Это - интрига Кремля с целью повлиять на выборы Президента США, которые состоятся в ноябре», - отметил Порошенко.

«Как пишет авторитетное издание «Вашингтон пост», и это подтверждено данными ЦРУ, роSSийскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали «активным роSSийским агентом, который поддерживал тесные связи с роSSийскими спецслужбами», - процитировал Порошенко заявление американского Минфина.

При этом он отметил, что Андрей Деркач был избран по Глуховскому округу, а сейчас «хочет прорваться к уровню областного совета Сумщины и городских советов региона».

Порошенко считает, что попытки роSSийской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления - это прямая угроза национальной безопасности Украины. Что пророSSийские партии маскируют своих кандидатов под крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности.

«Здесь у вас они маскируются под неких крепких хозяйственников, которые якобы занимаются рабочими местами и тарифами, восстановлением промышленности, урожайностью в аграрном комплексе Сумщины. А на самом деле - это откровенно промосковская партия, руководство которой ездит на поклон к Путину и целует ему перстень, обслуживает интересы РоSSии», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что роSSийский план понятен - дезинформировать людей и, камуфлируя свою агентуру, сформировать мощные фракции ОПЗЖ в областных советах и советах областных центров - от Сум и Харькова до Николаева и Одессы. «Это еще одна попытка реализовать сценарий «Новороссии», который мы, украинцы, наши воины в 2014-2015 году смогли остановить», - напомнил пятый Президент.

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