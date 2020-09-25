ВАКС отказался возобновлять дело "Роттердам +", - ЦПК

Центр Противодействия Коррупции подает апелляцию.

ВАКС отказался возобновлять дело "Роттердам +", - ЦПК
Фото: Lb.ua

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко о закрытии производства по делу "Роттердам +".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судью почему-то не убедило то, что прокурор САП Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не отрицали убытки, а написали о "невозможности" сделать вывод. Такого решения мы не ожидали и категорически с ним не согласны", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что решение судьи Широкой может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

"К счастью, есть шанс на Апелляционную палату Антикорсуда, куда решения Широкой будет обжаловано. Мы подали жалобу от Центра Противодействия Коррупции как одного из заявителей по делу. Так просто мы это дело не оставим, потому что на нем на ровном месте из карманов украинцев вытащили десятки миллиардов гривен", - заявили в организации.

Напомним, в конце августа САП сняла все подозрения, выдвинутые ранее в ходе расследования так называемого дела "Роттердам +".

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года за разработку порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, происшедшим 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

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