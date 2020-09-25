Умер раненый на Донбассе морской пехотинец, за жизнь которого три месяца боролись врачи

В больнице скончался морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер на Донбассе.

Об этом сообщает Отдельный батальон морской пехоты в фейсбуке.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего!", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня роSSийско-оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применяли минометы, вооружения БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Сообщалось, что были ранены два украинских военных.

22 июля Трехсторонней контактной группой была достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

18 сентября стало известно, что министр обороны издал приказ, которым премии военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил привязываются к нарушению режима тишины. Если же военнослужащий допускает нарушения, то его штрафуют и премию сокращают. В Минобороны отметили, что приказ о премиях должен дополнительно мотивировать бойцов.