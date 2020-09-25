Умер раненый на Донбассе морской пехотинец, за жизнь которого три месяца боролись врачи

Константин Оверко был ранен снайпером 20 июня.

Умер раненый на Донбассе морской пехотинец, за жизнь которого три месяца боролись врачи
Костянтин Оверко
Фото: Костянтин Оверко

В больнице скончался морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер на Донбассе.

Об этом сообщает Отдельный батальон морской пехоты в фейсбуке.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего!", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня роSSийско-оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применяли минометы, вооружения БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Сообщалось, что были ранены два украинских военных.

22 июля Трехсторонней контактной группой была достигнута договоренность о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

18 сентября стало известно, что министр обороны издал приказ, которым премии военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил привязываются к нарушению режима тишины. Если же военнослужащий допускает нарушения, то его штрафуют и премию сокращают. В Минобороны отметили, что приказ о премиях должен дополнительно мотивировать бойцов.

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