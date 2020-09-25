В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат

В Винницкой области устроили драку действующий депутат Калиновского районного совета, депутат Винницкого облсовета и кандидат в депутаты областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"23 сентября в Калиновском районе между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимир Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину, с тем, что около 18 часов вечера 23 сентября на территорию его домохозяйства приехал депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета ударил заявителя в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Работник потерпевшего стал свидетелем события, он выстрелил вверх резиновыми пулями, чтобы остановить кофликт.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в июне депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского избили на заправке в одном из сел Житомирской области.