В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат

Одного депутата госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат
Фото: PMG.ua

В Винницкой области устроили драку действующий депутат Калиновского районного совета, депутат Винницкого облсовета и кандидат в депутаты областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"23 сентября в Калиновском районе между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимир Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину, с тем, что около 18 часов вечера 23 сентября на территорию его домохозяйства приехал депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета ударил заявителя в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Работник потерпевшего стал свидетелем события, он выстрелил вверх резиновыми пулями, чтобы остановить кофликт.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в июне депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского избили на заправке в одном из сел Житомирской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурентаСБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурента
Комитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в УкраинеКомитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине
"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова"Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова
Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры СлавянскаШтепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
В Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранатуВ Донецкой области в кабинете начальника патрульной полиции нашли патроны и гранату
В Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропускаВ Одесской области задержали группу хасидов, которые пытались пересечь границу в обход пунктов пропуска
Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
Зеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимостиЗеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимости
"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева"УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости