Протестующих в Беларуси поддерживают более 45% украинцев

На западе и в центре Украины больше тех, кто поддерживает протестующих, а на юге и востоке - тех, кто поддерживает Лукашенко.

45,3% украинцев поддерживают участников акций протеста в Беларуси.

Такие данные социологического опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС)."По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. А. Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов. Если на Западе и в Центре больше тех, кто поддерживает протестующих, то на Юге и Востоке - тех, кто поддерживает А. Лукашенко", - говорится в сообщении.

Также КМИС исследовал поддержку протестов в Беларуси избирателями разных политических сил. Так, 48,7% среди избирателей партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду поддерживают протестующих, 29,9% - Лукашенко. Среди избирателей "Европейской солидарности" 80,1% поддерживают протестующих, 4,3% - Лукашенко. Среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,9% поддерживают протестующих, 66,8% - Лукашенко. Среди избирателей "Батькивщины" - 52,1% поддерживают протестующих, 35,7% - Лукашенко. Среди избирателей "Радикальной партии Ляшко" 51,4% поддерживают протестующих, 34,9% - Лукашенко. Среди избирателей "Партии Шария" 15,9% поддерживают протестующих, 71,2% - Лукашенко.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, (computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки ( с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.