Жена Медведчука стала обладательницей московской строительной компании - "Схемы"

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Медведчука, которые задействованы в добыче и переработке нефтепродуктов в РФ.

Жена главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко недавно стала владелицей строительной компании в Москве.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Схемы", пишет "Радио Свобода".

В реестре юридических лиц РФ содержится информация о том, что 11 сентября роSSийская компания "Юг Энерго", которая, согласно декларации Медведчука, контролируется его женой, стала единственной владелицей "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве в апреле этого года. Основным направлением деятельности компании является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории РоSSийской Федерации. В частности: «НЗНП Трейд»- компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД «НЗНП» - компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, «Югтранс-НЗНП» - компания-перевозчик и АО «НЗНП» (Новошахтинский завод нефтепродуктов). Как установили журналисты, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США , наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil", - говорится в расследовании журналистов.

Директором "материнской" компании "Юг Энерго" является экс-заместитель министра природных ресурсов РоSSии и экс-руководитель Федерального агентства по пользованию недрами Валерий Пак.

Напомним, что украинские журналисты разоблачили схему, по которой нефтепродукты из роSSийского "Новошахтинского завода", подконтрольного семье украинского политика Виктора Медведчука, поставляются в США , несмотря на персональные санкции против народного депутата.

Сообщается, что роSSийская компания "НЗНП Трейд", которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, добывает нефть на Гавриковском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском округе РФ .

Сырье танкерами доставляется на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, где перерабатывается, после чего доставляется судами к танкерам-накопителям, которые стоят в нейтральных водах у побережья оккупированного Крыма.