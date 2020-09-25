Фокин извинился за то, что назвал боевиков на Донбассе повстанцами

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что в эфире "Украинского радио" назвал боевиков на Донбассе повстанцами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и как один из первых руководителей возрожденного украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - сказал Фокин.

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.

"Вместе с тем хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели - восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах - имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!", - подчеркнул он .

Напомним, Фокин употребил термин "повстанцы" 21 сентября в интервью "Украинскому радио", когда рассказывал, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешний линии разграничения в Донбассе.