Лукашенко назвал инаугурацию "внутренним делом" Беларуси и возмутился реакцией соседей

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так".

Лукашенко назвал инаугурацию "внутренним делом" Беларуси и возмутился реакцией соседей
Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко прокомментировал реакцию мирового сообщества на его тайную инаугурацию и назвал эту церемонию "внутренним делом" Беларуси.

По сообщению белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА, "глава государства отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси".

"Что тем более удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже относительно вчерашней инаугурации или какая-то обида, либо претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - заявил в шестой раз "инаугурированный" Лукашенко.

Он отметил, что по законам Беларуси "мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны".

"И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - добавил Лукашенко.

Напомним, Европарламент еще 17 сентября отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

Ранее легитимность Лукашенко как президента Беларуси отказались признавать Евросоюз, Польша, США, Канада, Великобритания, Литва и Германия.

Министерство иностранных дел Украины после дополнительных совещаний и консультаций сформировало свою позицию. Глава МИД Дмитрий Кулеба поздно вечером вчера заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

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