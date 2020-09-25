Лукашенко назвал инаугурацию "внутренним делом" Беларуси и возмутился реакцией соседей

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так".

Александр Лукашенко прокомментировал реакцию мирового сообщества на его тайную инаугурацию и назвал эту церемонию "внутренним делом" Беларуси.

По сообщению белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА, "глава государства отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси".

"Что тем более удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша , вы знаете, какую позицию заняли. Даже относительно вчерашней инаугурации или какая-то обида, либо претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - заявил в шестой раз "инаугурированный" Лукашенко.

Он отметил, что по законам Беларуси "мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны".

"И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - добавил Лукашенко.

Напомним, Европарламент еще 17 сентября отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Координационный совет оппозиции Беларуси призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

Ранее легитимность Лукашенко как президента Беларуси отказались признавать Евросоюз , Польша , США , Канада, Великобритания, Литва и Германия.