Зеленский в Словакии заявил о второй волне COVID-19 в Украине

Президент назвал закрытие границ для иностранцев правильным решением.

Зеленский в Словакии заявил о второй волне COVID-19 в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал решение о закрытии границ Украины для иностранцев правильным. Во время официального визита в Словакию глава государства заявил, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

"Сейчас во всем мире, здесь Украина не является исключением, обострение пандемии и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Думаю, что это правильное решение", - сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой .

Украинский президент напомнил, что такое же решение о закрытии границ было принято, когда начиналась первая волна коронавируса.

"Мы смогли ее (первую волну ковида, - ред.) остановить. Тогда на 40 млн украинцев у нас было заболевших до 300 человек. От 100 до 300. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине", - пояснил глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина не может рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину. Он заверил, что после стабилизации ситуации с коронавирусом "государственные границы будут открыты обязательно".

Напомним, Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 28 августа по 28 сентября.

С 00:00 16 марта Украина уже закрывала границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением некоторых категорий граждан). Запрет на въезд для иностранцев отменили 12 июня.

По состоянию на утро 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 случаев коронавируса. Сейчас болеет 100 891 человек, выздоровели 83 458 человек, 3 757 - умерли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Блок рекламы


Похожие новости
Чапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕСЧапутова рассказала, как Словакия готова помочь Украине на пути в ЕС
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
Зеленский заявил о необходимости реформировать ООНЗеленский заявил о необходимости реформировать ООН
Зеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мирЗеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мир
Зеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации КрымаЗеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации Крыма
Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в УкраинеЗеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине
Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"
В Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборамиВ Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за местными выборами
Комитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в УкраинеКомитет Сената одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине
Зеленский посетит полигон "Широкий Лан", где впервые применят JavelinЗеленский посетит полигон "Широкий Лан", где впервые применят Javelin
Последние новости
Подгружаем последние новости