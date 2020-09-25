Зеленский в Словакии заявил о второй волне COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский назвал решение о закрытии границ Украины для иностранцев правильным. Во время официального визита в Словакию глава государства заявил, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

"Сейчас во всем мире, здесь Украина не является исключением, обострение пандемии и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Думаю, что это правильное решение", - сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой .

Украинский президент напомнил, что такое же решение о закрытии границ было принято, когда начиналась первая волна коронавируса.

"Мы смогли ее (первую волну ковида, - ред.) остановить. Тогда на 40 млн украинцев у нас было заболевших до 300 человек. От 100 до 300. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине", - пояснил глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина не может рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину. Он заверил, что после стабилизации ситуации с коронавирусом "государственные границы будут открыты обязательно".

Напомним, Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 28 августа по 28 сентября.

С 00:00 16 марта Украина уже закрывала границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением некоторых категорий граждан). Запрет на въезд для иностранцев отменили 12 июня.

По состоянию на утро 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 случаев коронавируса. Сейчас болеет 100 891 человек, выздоровели 83 458 человек, 3 757 - умерли.