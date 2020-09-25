У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра

Украина не перекрывала русла Днепра: у Зеленского ответили, что не так с водоснабжением Крыма

Вопрос водоснабжения в этом году стал для Крыма проблемой номер один. В украинские времена, когда полуостров получал днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, вопросов с водой не возникало. Теперь же, когда канал не действует, Крым остался обезвоженным. В связи с этим оккупационные власти полуострова упрекает украинскую власть за то, что мол Украина "перекрыла" русло Днепра и лишила крымчан доступа к воде.

На эти упреки ответил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и РоSSии. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", - пишет чиновник в своем Facebook.

Украина не перекрывала русла Днепра: у Зеленского ответили, что не так с водоснабжением Крыма

Далее он, не без ехидства, отмечает, что Днепр не протекает через территорию Крыма. А все, что сделала Украина - это перекрыла "искусственное технологическое сооружение". При этом Кориневич также отмечает, что это сооружение находится на территории Украины и содержится за счет государственного бюджета, а следовательно, государство может распоряжаться своим имуществом, как считает нужным.

"На это Украина имеет полное право. Ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", - заключает представитель президента.

Украина не перекрывала русла Днепра: у Зеленского ответили, что не так с водоснабжением Крыма

Этим сообщением он еще раз ненавязчиво напомнил, "чей Крым". Между тем, в Крыму назревает гуманитарная катастрофа, и очень серьезная. И очевидно, Украине, рано или поздно, придется открыть шлюзы и подать воду в канал. Если этого не произойдет, то наше государство может быть подвергнуто жесткой критике международных организаций.

Напомним, не так давно Антон Кориневич заявил, что Украина не подаст воду в Крым, пока РоSSия не покинет полуостров. В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук высказывается не столь категорично. Он говорит, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить водоснабжение в Крым. Но только - для нужд населения. Ни промышленность, ни крымские военные воды не получат.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Блок рекламы


Похожие новости
Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформацииУкраина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации
Зеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации КрымаЗеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации Крыма
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООНЖителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"
Зеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и КрымаЗеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и Крыма
Украина предложила МВФ начать работу миссии онлайнУкраина предложила МВФ начать работу миссии онлайн
Украина и Турция договорились развивать космосУкраина и Турция договорились развивать космос
В Минфине объяснили, почему ОП повысили расходы на следующий годВ Минфине объяснили, почему ОП повысили расходы на следующий год
Украина и Турция обновили соглашение о свободной торговлеУкраина и Турция обновили соглашение о свободной торговле
Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"
Последние новости
Подгружаем последние новости