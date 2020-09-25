У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра

Вопрос водоснабжения в этом году стал для Крыма проблемой номер один. В украинские времена, когда полуостров получал днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, вопросов с водой не возникало. Теперь же, когда канал не действует, Крым остался обезвоженным. В связи с этим оккупационные власти полуострова упрекает украинскую власть за то, что мол Украина "перекрыла" русло Днепра и лишила крымчан доступа к воде.

На эти упреки ответил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и РоSSии. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", - пишет чиновник в своем Facebook.

Далее он, не без ехидства, отмечает, что Днепр не протекает через территорию Крыма. А все, что сделала Украина - это перекрыла "искусственное технологическое сооружение". При этом Кориневич также отмечает, что это сооружение находится на территории Украины и содержится за счет государственного бюджета, а следовательно, государство может распоряжаться своим имуществом, как считает нужным.

"На это Украина имеет полное право. Ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", - заключает представитель президента.

Этим сообщением он еще раз ненавязчиво напомнил, "чей Крым". Между тем, в Крыму назревает гуманитарная катастрофа, и очень серьезная. И очевидно, Украине, рано или поздно, придется открыть шлюзы и подать воду в канал. Если этого не произойдет, то наше государство может быть подвергнуто жесткой критике международных организаций.

Напомним, не так давно Антон Кориневич заявил, что Украина не подаст воду в Крым, пока РоSSия не покинет полуостров. В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук высказывается не столь категорично. Он говорит, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить водоснабжение в Крым. Но только - для нужд населения. Ни промышленность, ни крымские военные воды не получат.