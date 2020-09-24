Экс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медицины

Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что в целом работу должны были потерять 50 тыс. врачей.

С начала старта второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля, уволились 3 815 врачей специализированной медицины и 4 642 медицинские сестры, работавших в учреждениях предоставления вторичной помощи.

Об этом в интервью рассказала бывшая руководительница Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов неоднократно заявлял, что из-за несовершенства медреформы 50 тысяч украинских врачей потеряют работу.

"Мы собираем эту статистику специально для Степанова. За пять месяцев было сокращено до 10% работников, в основном это немедицинский персонал. И это - нормальный процесс оптимизации штата в заведении. Но не 50 тысяч уволенных врачей. По данным электронной системы, с 1 апреля уволилось 3 815 врачей специализированной медицины и 4 642 медицинские сестры, работавших на вторичке. Но большинство из них перешли на работу в другие учреждения", - сообщила Мовчан.

В то же время возросло общее количество врачей, зарегистрированных в системе.

"На 1 апреля их было 94 233, на сейчас - 96 649", - подчеркнула Мовчан.

В недавнем интервью LB.ua Степанов заявил, что не имеет статистики уволенных врачей, поскольку "предыдущая и.о. министра отменила статистику в нашей стране, как ненужную". Он также отметил, что массового увольнения не было: "Мне кажется, что нам удалось спасти ситуацию".

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что медреформа нуждается в улучшении и "не может допустить" закрытия больниц. На следующий день - 5 мая - министр Степанов также раскритиковал реформу и обещал "улучшение".

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил более подробно, что дело - в тарифах на медицинские услуги, которые заложены правительством в Программе медицинских гарантий. Что они низкие, и именно поэтому будет уволено 50 тыс. врачей, и будут закрываться больницы. Подробнее об этом читайте в тексте "Почему министр Степанов не любит реформу и Национальную службу здоровья" на LB.ua.

До 1 апреля реформа действовала только на первичке - пациент мог выбрать семейного врача, терапевта или педиатра независимо от места регистрации и вообще наличия прописки, подписать с ним декларацию и получать медицинскую помощь.

Второй этап реформы касается всех больниц и всех учреждений, оказывающих специализированную и высокоспециализированную помощь. Частные учреждения также могут принимать участие по желанию. Чтобы присоединиться к реформе, все учреждения должны подписать контракт с Национальной службой здоровья (НСЗУ).