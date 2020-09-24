Полиция за сутки открыла семь производств о нарушениях избирательного процесса

С 5 сентября правоохранители зарегистрировали 80 уголовных правонарушений, связанных с местными выборами.

За минувшие сутки в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Правоохранители открыли семь уголовных производств.

Наибольшее количество сообщений о нарушениях зафиксировано на Закарпатье, в Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях (по девять). Об этом сообщили у пресс-службе МВД .

По восемь сообщений зарегистрировали в Киевской и Донецкой областях.

Всего с 5 сентября, когда начался предвыборной процесс, зарегистрировано 712 сообщений. Из них 276 нарушений касались порядка ведения агитации, 103 - изготовления и распространения агитпродукции, 68 - подкупа избирателей.

Фото: mvs.gov.ua

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 80 уголовных правонарушениях: 44 связаны с нарушением избирательного законодательства, 36 - с избирательным процессом", - добавили в МВД .

Каких именно кандидатов и партий касаются производства - правоохранители не уточняют.

Напомним, что местные выборы пройдут в Украине 25 октября. "Слуга народа" предлагает изменить правила местных выборов из-за коронавируса. Однако, по мнению авторов Избирательного кодекса, под прикрытием борьбы с вирусом изменения могут создать предпосылки для возможных манипуляций. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Коронавирусом по выборам".