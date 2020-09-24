Полиция за сутки открыла семь производств о нарушениях избирательного процесса

С 5 сентября правоохранители зарегистрировали 80 уголовных правонарушений, связанных с местными выборами.

За минувшие сутки в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Правоохранители открыли семь уголовных производств.

Наибольшее количество сообщений о нарушениях зафиксировано на Закарпатье, в Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях (по девять). Об этом сообщили у пресс-службе МВД.

По восемь сообщений зарегистрировали в Киевской и Донецкой областях.

Всего с 5 сентября, когда начался предвыборной процесс, зарегистрировано 712 сообщений. Из них 276 нарушений касались порядка ведения агитации, 103 - изготовления и распространения агитпродукции, 68 - подкупа избирателей.

Фото: mvs.gov.ua

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 80 уголовных правонарушениях: 44 связаны с нарушением избирательного законодательства, 36 - с избирательным процессом", - добавили в МВД.

Каких именно кандидатов и партий касаются производства - правоохранители не уточняют.

Напомним, что местные выборы пройдут в Украине 25 октября. "Слуга народа" предлагает изменить правила местных выборов из-за коронавируса. Однако, по мнению авторов Избирательного кодекса, под прикрытием борьбы с вирусом изменения могут создать предпосылки для возможных манипуляций. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Коронавирусом по выборам".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла 43 уголовных производства, связанных с местными выборамиПолиция открыла 43 уголовных производства, связанных с местными выборами
В королевской семье Саудовской Аравии произошел раскол из-за ИзраиляВ королевской семье Саудовской Аравии произошел раскол из-за Израиля
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - АваковПолиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха, - Аваков
СБУ с начала года открыла более полусотни дел о госизменеСБУ с начала года открыла более полусотни дел о госизмене
Нацполиция открыла 44 уголовных дела из-за местных выборовНацполиция открыла 44 уголовных дела из-за местных выборов
В "деле вагнеровцев" открыты три уголовных производства, - ВенедиктоваВ "деле вагнеровцев" открыты три уголовных производства, - Венедиктова
Местные выборы: в Донецкой области открыли два уголовных производстваМестные выборы: в Донецкой области открыли два уголовных производства
Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокатПротив Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат
В Запорожье полиция разоблачила массовую смену избирательных адресовВ Запорожье полиция разоблачила массовую смену избирательных адресов
В ОБСЕ сообщили об очередных нарушениях договоренностей со стороны оккупантовВ ОБСЕ сообщили об очередных нарушениях договоренностей со стороны оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости