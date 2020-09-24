В Беларуси на акциях протеста после инаугурации Лукашенко задержали по меньшей мере 270 человек

В Минске использовали водометы и слезоточивый газ.

В Беларуси на акциях протеста после тайной инаугурации Александра Лукашенко задержали по меньшей мере 270 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Задерживать людей силовики начали в понедельник вечером. В частности, массовые задержания произошли в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах страны.

В столице против митингующих применили слезоточивый газ и водометы.

Напомним, в Беларуси после инаугурации Лукашенко начались массовые акции. Лукашенко вчера официально прошел инаугурацию, несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США . Координационный совет оппозиции Беларуси призывает провести бессрочную акцию неповиновения.

Украина отказалась признать инаугурацию и президентские полномочия Лукашенко. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событиях в Беларуси.