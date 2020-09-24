В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи

47-летний секретарь по контролю за рыболовством в Желтом море 21 сентября исчез во время дежурства в пограничных водах.

В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
Фото: bagnet.org

Министерство обороны Южной Кореи сообщило о зверском убийстве своего чиновника властями КНДР.

Погибшим признан 47-летний секретарь по контролю за рыболовством в Желтом море, который исчез во время дежурства в пограничных водах 21 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Северокорейский патруль задержал чиновника на инспекционном катере у острова Малый Енпхен, позже на палубе нашли только его ботинки. Разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавший мужчина был застрелен, а тело его сожгли.

Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это "зверство", но об ответе Пхеньяна пока ничего не известно.

"Мы категорически осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за то, что произошло, лежит на Северной Корее", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

Напряженность в отношениях между двумя корейскими государствами заметно усилилась после провала саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. С тех пор переговоры между США и Северной Кореей о сворачивании атомной программы КНДР зашли в тупик.

В середине июня северокорейцы взорвали бюро связи в приграничном городе Кэсон. Это бюро, открытое в 2018 году, было важным символом сближения между двумя корейскими государствами. На прошлой неделе армия КНДР также обещала усилить военное присутствие в приграничном с Южной Кореей регионе и восстановить там военные учения.

Руководство в Пхеньяне было возмущено тем, что Южная Корея не предотвратила забрасывание с ее территории пропагандистских листовок. В этих агитках, написанных активистами, которые переправлялись в КНДР в основном с помощью воздушных шаров, Ким Чен Ына обвиняют в нарушении прав человека и в разработке ядерной программы.

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