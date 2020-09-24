США решили усилить санкции против Кубы

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Кубы, направленных на дальнейшее ограничение источников доходов правительства в Гаване.

Об этом пишет Голос Америки.

Президент Дональд Трамп заявил, что, согласно новому режиму санкций, американцам будет запрещено проживать в помещениях, принадлежащих кубинскому правительству и импортировать кубинские (гаванские) сигары и спиртные напитки.

Администрация Дональда Трампа усилила ограничения, которые были ослаблены его предшественником Бараком Обамой.

Ограничения на поездки на Кубу были введены в июне 2019 года. Трамп заявил, что ограничения вводятся для осуществления большего давления на коммунистическое правительство Кубы из-за поддержки, которую оно оказывает режиму Николаса Мадуро в Венесуэле.

США запретили поездки на Кубу с целью получения образования, что было одной из нескольких десятков разрешенных категорий для лиц, въезжающих в страну, и одним из самых популярных видов туризма американцев на Кубу.

В октябре прошлого года США также приостановили регулярные рейсы на Кубу, кроме рейсов в столицу страны - Гавану.