Оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены.

Кроме этого, противник нарушил провозглашенный режим прекращения огня вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Поскольку огневая провокация противника не представляла угрозы для военнослужащих Объединенных сил, украинские воины оружие в ответ не применяли.

В утренней сводке штаба отмечается, что боевых потерь вследствие выстрелов противника не было. Однако в районе н.п. Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.