Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации
Зеленский отнес информационные диверсии к главным вызовам для мирового сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский готов содействовать открытию в Киеве глобального офиса по противодействию дезинформации.
Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Зеленский отнес информационные диверсии к главным вызовам для мирового сообщества, наряду с климатическими угрозами и проблемами людей с доступом к пище и питьевой воде.
Он также отметил, что с развитием цифровых технологий дезинформация и фейковые новости получили возможность влиять на мировые рынки, биржи и даже на избирательные процессы.
"Украина, как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.
Напомним, в своем видеообращении Владимир Зеленский также призвал мировое сообщество активнее участвовать в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными мерами. Он также выразил надежду, что международные партнеры Украины примут участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма. И призвал ООН усовершенствовать существующие механизмы работы организации.