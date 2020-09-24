Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации

Зеленский отнес информационные диверсии к главным вызовам для мирового сообщества.

Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский готов содействовать открытию в Киеве глобального офиса по противодействию дезинформации.

Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский отнес информационные диверсии к главным вызовам для мирового сообщества, наряду с климатическими угрозами и проблемами людей с доступом к пище и питьевой воде.

Он также отметил, что с развитием цифровых технологий дезинформация и фейковые новости получили возможность влиять на мировые рынки, биржи и даже на избирательные процессы.

"Украина, как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.

Напомним, в своем видеообращении Владимир Зеленский также призвал мировое сообщество активнее участвовать в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными мерами. Он также выразил надежду, что международные партнеры Украины примут участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма. И призвал ООН усовершенствовать существующие механизмы работы организации.

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