Украина готова открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский готов содействовать открытию в Киеве глобального офиса по противодействию дезинформации.

Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН .

Зеленский отнес информационные диверсии к главным вызовам для мирового сообщества, наряду с климатическими угрозами и проблемами людей с доступом к пище и питьевой воде.

Он также отметил, что с развитием цифровых технологий дезинформация и фейковые новости получили возможность влиять на мировые рынки, биржи и даже на избирательные процессы.

"Украина, как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал Зеленский.