Зеленский заявил о необходимости реформировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН усовершенствовать существующие механизмы работы организации.

Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН .

Глава государства обратил внимание на отсутствие механизма наказания членов Совбеза ООН в случае начала с их стороны военной агрессии против другой страны. Он также подчеркнул, что Украина готова принять активное участие в процессе реформирования ООН .

"Следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН . Это окончательно доказывает: механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе ее реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена (Совбеза ООН - ред.)", - сказал Зеленский.

Напомним, в своем видеообращении Владимир Зеленский также призвал мировое сообщество принимать более активное участие в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными мероприятиями.

Он также выразил надежду, что международные партнеры Украины примут участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма.