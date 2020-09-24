Зеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мир

По словам президента, единственным эффективным механизмом прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины Крыма и Донбасса является освобождение этих территорий.

Мир должен принимать активное участие в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными протокольными мероприятиями.

Об этом говорится в видеообращении Владимира Зеленского к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН .

По словам президента, единственным эффективным механизмом прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины Крыма и Донбасса является освобождение этих территорий.

"Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот! Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что следующими шагами на пути урегулирования конфликта на Донбассе должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение контроля Украины над государственной границей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что оккупация Крыма и части Донбасса роSSийскими войсками свидетельствует о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны.