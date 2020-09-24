США расширили санкции против окружения "повара Путина"
По данным Минфина США, восемь человек и семь связанных с ними компаний принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР.
Министерство финансов США добавило в "черный список" восемь граждан РоSSии и семь компаний из связи с руководителем роSSийской "фабрики троллей" Евгения Пригожина.
Об этом говорится в сообщении американского ведомства.
Под ограничительные меры попали шестеро граждан РФ: Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучимова, Александр Кузин, Владислав Занин.
В список также попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.
Санкции также применяются по отношению к 7 связанным с этими людьми компаниям с регистрацией в РоSSии, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПО Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.
По данным Минфина США, восемь человек и семь связанных с ними компаний принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, "способствуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций".
"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел РоSSийской Федерации и министерством обороны", - говорится в заявлении Минфина.
"Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире", - приводятся в заявлении слова главы ведомства Стивена Мнучина.
Напомним, что в июле этого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволяли Евгению Пригожину, входящему в окружение президента РоSSии Владимира Путина, избегать американских санкций.