США расширили санкции против окружения "повара Путина"

По данным Минфина США, восемь человек и семь связанных с ними компаний принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР.

Министерство финансов США добавило в "черный список" восемь граждан РоSSии и семь компаний из связи с руководителем роSSийской "фабрики троллей" Евгения Пригожина.

Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

Под ограничительные меры попали шестеро граждан РФ : Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучимова, Александр Кузин, Владислав Занин.

В список также попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Санкции также применяются по отношению к 7 связанным с этими людьми компаниям с регистрацией в РоSSии, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПО Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

По данным Минфина США , восемь человек и семь связанных с ними компаний принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, "способствуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций".

"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел РоSSийской Федерации и министерством обороны", - говорится в заявлении Минфина.

"Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире", - приводятся в заявлении слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Напомним, что в июле этого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволяли Евгению Пригожину, входящему в окружение президента РоSSии Владимира Путина, избегать американских санкций.