Зеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации Крыма

Он также призвал мир поддержать обновленную резолюцию по Крыму.

Зеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации Крыма
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал международных партнеров Украины принять участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма.

Он также призвал мир поддержать обновленную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в связи с оккупацией полуострова.

"Хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. А также я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что вопрос оккупированных территорий Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции.

Напомним, в своем видеообращении Владимир Зеленский также призвал мировую общественность принимать более активное участие в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными мероприятиями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мирЗеленский: Пока Донбасс кровоточит, боль будет чувствовать весь мир
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООНЖителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в УкраинеЗеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине
Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"Зеленский: "Украина хочет полной интеграции в ЕС"
Зеленский посетит полигон "Широкий Лан", где впервые применят JavelinЗеленский посетит полигон "Широкий Лан", где впервые применят Javelin
Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую РеспубликуЗеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику
Зеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан УкраиныЗеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан Украины
Зеленский назначил послов в Тунисе и НигерииЗеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии
Зеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и КрымаЗеленский в ООН напомнил о роSSийской оккупации Донбасса и Крыма
Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИЗаместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Последние новости
Подгружаем последние новости