Зеленский пригласил ООН к созданию Международной платформы по деоккупации Крыма

Он также призвал мир поддержать обновленную резолюцию по Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал международных партнеров Украины принять участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма.

Он также призвал мир поддержать обновленную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в связи с оккупацией полуострова.

"Хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. А также я призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что вопрос оккупированных территорий Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции.