Американские бомбардировщики снова пролетели над Украиной
Отмечается, что такой шаг является демонстрацией поддержки безопасности Украины со стороны США.
Два американских стратегических бомбардировщика В-52H в очередной раз вошли в воздушное пространство Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В министерстве также сообщили, что американскую авиацию сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что такой шаг является демонстрацией поддержки безопасности Украины со стороны США.
"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 в сопровождении истребителей бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ
осуществили полеты возле оккупированного Крыма. РоSSия из-за этого подняла на перехват восемь истребителей.
В командовании Воздушных Сил ВСУ пообещали, что совместные полеты американских бомбардировщиков и украинских истребителей в воздушном пространстве Украины станут регулярными.
Сегодня американские самолеты CV-22B Osprey, которые участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Фикшин Ерчин", осуществили полет над Днепром в Киеве.