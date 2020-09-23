Американские бомбардировщики снова пролетели над Украиной

Отмечается, что такой шаг является демонстрацией поддержки безопасности Украины со стороны США.

Фото: mil.gov.ua

Два американских стратегических бомбардировщика В-52H в очередной раз вошли в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В министерстве также сообщили, что американскую авиацию сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что такой шаг является демонстрацией поддержки безопасности Украины со стороны США .

"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США , странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 в сопровождении истребителей бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ

осуществили полеты возле оккупированного Крыма. РоSSия из-за этого подняла на перехват восемь истребителей.

В командовании Воздушных Сил ВСУ пообещали, что совместные полеты американских бомбардировщиков и украинских истребителей в воздушном пространстве Украины станут регулярными.