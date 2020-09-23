СБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурента

Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области по подозрению в нарушении избирательного законодательства накануне местных выборов.

Об этом сообщает

пресс-служба СБУ.

По версии следствия, один из действующих депутатов Кировоградского областного совета через своего помощника пытался нанять технического кандидата-двойника против своего конкурента. Он должен был оттянуть на себя часть голосов и повысить шансы на победу.

Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника, сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обоих фигурантов дела после передачи 10 тыс. гривень. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украина (подкуп избирателя, участника референдума)", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 млн. гривень. Эти изъятия происходили, в частности, в пределах 38 досудебных расследований, а фигурантам дел объявлены подозрения по ст. 201 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда").

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