СБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурента
Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области по подозрению в нарушении избирательного законодательства накануне местных выборов.
Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.
По версии следствия, один из действующих депутатов Кировоградского областного совета через своего помощника пытался нанять технического кандидата-двойника против своего конкурента. Он должен был оттянуть на себя часть голосов и повысить шансы на победу.
Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника, сообщили в СБУ.
"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обоих фигурантов дела после передачи 10 тыс. гривень. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украина (подкуп избирателя, участника референдума)", - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 млн. гривень. Эти изъятия происходили, в частности, в пределах 38 досудебных расследований, а фигурантам дел объявлены подозрения по ст. 201 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда").