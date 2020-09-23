Владимира Балуха ждет долгий путь реабилитации и восстановления, - Марина Порошенко

Состояние Владимира Балуха, который находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи после жестокого избиения, стабилизировалось, и врачи говорят о положительной динамике. Об этом сообщила Марина Порошенко, которая посетила Балуха и пообщалась с медиками.

«Сегодня я сюда приехала, чтобы посетить члена нашей команды Владимира Балуха и узнать о состоянии его здоровья. Это - крымчанин, большой патриот Украины. Человек, который не побоялся в свое время поднять украинский флаг уже в оккупированном Крыму, за что подвергся очень серьезным издевательствам со стороны роSSийских оккупантов», - напомнила Марина Порошенко.

«Казалось, будто сейчас он уже вернулся к мирной жизни, на свободную родную украинскую землю. И снова в его жизни появились такие тяжелые испытания. Это зверское избиение - оно даже в голове не укладывается», - говорит Порошенко.

«Но врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильно и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления. И мы будем делать все необходимое для того, чтоб он как можно быстрее поправился. Я уверена, что Владимир Балух сделает еще очень много полезных дел для Украины», - отметила Марина Порошенко.