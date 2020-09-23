Банковая прокомментировала публикацию о финансировании Ахметовым ОП и "Слуги народа"

На Банковой призвали украинских политиков "не привносить роSSийские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в стране".

Банковая прокомментировала публикацию о финансировании Ахметовым ОП и "Слуги народа"
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента Украины отреагировали на информацию о том, что олигарх Ринат Ахметов ежемесячно якобы выделяет более 2 млн долларов на финансирование ОП и партии "Слуга народа".

Ответ на вопрос "относительно «фактов» из публикаций, которые имеют очевидную фейковую основу", обнародован на сайте президента.

"Ежедневно получаем запросы о предоставлении информации или официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях. Иногда в таких запросах, в том числе и от народных депутатов Украины, прямо цитируются вбросы роSSийских пропагандистов. Видим также и многочисленные публикации в отечественных СМИ, в которых любую фантазию могут «подтвердить» исключительно одним: ссылкой на источники, которые не называются", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Офисе президента отметили, что фейки распространяются гораздо быстрее правды, и агитация "всегда очень эмоциональная и достигает большей аудитории, чем честный анализ".

"Даже работая непосредственно с роSSийскими спецслужбами, некоторые украинские деятели де-факто повторяют пропагандистскую линию РоSSии в Украине, распространяя соответствующие фейковые сообщения... Все чаще видим даже в ведущих СМИ Украины авторские материалы, которые по своему характеру больше напоминают полностью вымышленные «истории» с автоматическим приклеиванием соответствующих оскорбительных ярлыков", - говорится в сообщении.

На Банковой призвали украинских политиков "не привносить роSSийские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в стране" и посоветовали журналистам не забывать, что "анонимные источники или крупные бизнесмены используют вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов".

Ранее сегодня

Украинская правда сообщила, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа" - более 2 миллионов долларов ежемесячно.

В пресс-служба олигарха впоследствии назвали это "абсолютной ложью", наносящей ущерб деловой репутации Рината Ахметова. Там напомнили, что бизнесмен не ведет политическую деятельность с 2012 года и сосредоточен на благотворительности и развитии футбольного клуба "Шахтер".

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