Семи хасидам, задержанным при попытке проникнуть в Украину, запретили въезд на пять лет

Против двух граждан Украины, пытавшихся переправить хасидов через границу с Венгрией, возбуждено уголовное дело.

Семи хасидам, задержанным при попытке проникнуть в Украину, запретили въезд на пять лет
Фото: dpsu.gov.ua

Семи иностранцам, с целью паломничества планировавшим попасть в Умань и для этого незаконно пересекшим границу с Венгрией, на пять лет запретили въезд в Украину.

Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы.

Группу иностранцев задержали ночью 18 сентября оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией.

"Группу из семи мужчин от украинско-венгерской границы перевозили транспортным средством "Мерседес" двое граждан Украины. При этом иностранцы, несмотря на неоднократные призывы Госпогранслужбы не нарушать украинское законодательство, решились в обход действующих пунктов пропуска попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана. Их незаконное путешествие разоблачили вовремя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек - граждан США и Израиля.

Сейчас лица, помогавшие иностранцам в незаконном путешествии, являются фигурантами уголовного производства. Статья 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" предусматривает наказание лишением свободы на срок до девяти лет.

Ранее сообщалось, что иностранец-паломник из Австрии, притворявшийся украинцем, получил запрет въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

В этом году в связи с ростом количества больных коронавирусом въезд иностранцев в Украину запрещен до 28 сентября, однако в Украину пытались попасть тысячи паломников.

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