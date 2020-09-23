Еще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусом

Народный депутат Иван Чайковский (депутатская группа "За будущее") получил положительный тест на COVID-19.

Об этом нардеп сообщил в фейсбуке.

"Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на 2-3 недели поработать дистанционно - у меня диагностирован Ковид-19. Берегите себя и своих близких!", - написал Чайковский.

Напомним, коронавирусную болезнь перенесли уже более двух десятков народных депутатов.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ( "Довира"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ( "Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ( "Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ( "Слуга народа").

23 августа стало известно, что коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Тимошенко получала курс интенсивной терапии. 11 сентября в "Батькивщине" сообщили, что лидер партии оправилась от коронавируса, но продолжает лечить воспаление легких.