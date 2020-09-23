Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН

Оккупационная власть преследует жителей полуострова с украинскими паспортами.

Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
Фото: Укринформ

В оккупированном Россией Крыму преследуют владельцев украинских паспортов и оказывают давление, для того, чтобы население избавлялось от украинских документов.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал в интервью Крым.Реалии.

"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов, - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не следует из наличия паспорта", - отметил Кислица.

Он уточнил: если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

В начале июля пограничное управление ФСБ РоSSии в Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинским паспортам. В свою очередь, Украина не признает роSSийские паспорта, выданные в оккупированном РФ Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

Вчера сообщали, что на админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, выдававшую себя за украинку. Иностранке запретили въезд в Украину на три года.

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