Германия отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси

"То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно".

Правительство Германии не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом в среду, 23 сентября, после его инаугурации в Минске заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает DW.

Церемония инаугурации не дает ему легитимности, отметил он.

"То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно", - подчеркнул Зайберт.

Представитель правительства ФРГ повторил, что президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими.

Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.

Напомним, Лукашенко сегодня официально прошел инаугурацию, несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США . Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

После инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные.

Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко "фарсом".