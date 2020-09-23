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2020-09-23
СБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяц
Кроме того, за антиукраинскую деятельность выдворены девять официальных представителей других государств.
С августа по сентябрь этого года благодаря сотрудникам Службы безопасности Украины на территорию страны был не допущен 41 иностранец.
Фото: пресс-центр СБУ
Пресс-центр СБУ сообщает, что все они причастны к экстремистским организациям и могут быть опасны для Украины и ее граждан.
"Кроме того, за это время было проведено девять демаршей официальным представителям других государств за совершение антиукраинской деятельности, в том числе и представителям РФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 2014 года СБУ не пустила в Украину более пяти тысяч россиян. В течение прошлого года въезд на территорию Украины запретили 675 гражданам РФ.