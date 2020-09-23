СБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяц

Кроме того, за антиукраинскую деятельность выдворены девять официальных представителей других государств.

С августа по сентябрь этого года благодаря сотрудникам Службы безопасности Украины на территорию страны был не допущен 41 иностранец.

Фото: пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ сообщает, что все они причастны к экстремистским организациям и могут быть опасны для Украины и ее граждан.

"Кроме того, за это время было проведено девять демаршей официальным представителям других государств за совершение антиукраинской деятельности, в том числе и представителям РФ ", - говорится в сообщении.