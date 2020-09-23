Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси

"На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко и объявила себя "единственным лидером, избранным белорусским народом".

Обращение Тихановской обнародовала ее пресс-служба в Telegram.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - заявила она.

Тихановская отметила, что приказы Лукашенко силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - заявила оппозиционерка.

Она также добавила, что Европа поддерживает белорусский народ в требовании прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.

"Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии", - подчеркнула Тихановская.

Напомним, Лукашенко сегодня официально прошел инаугурацию, несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США. Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал провести бессрочную акцию неповиновения.

После инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные.

Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко "фарсом".

Министерство иностранных дел Украины проведет дополнительные совещания и консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко.

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