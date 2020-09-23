На Донбассе подорвались двое военных

Бойцов ООС госпитализировали с осколочными ранениями.

На Донбассе подорвались двое военных
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На Донбассе возле населенного пункта Пески на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военных.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Защитникам оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты не нарушали режим тишины в Донбассе. Обстрелов в зоне ООС не зафиксировано.

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