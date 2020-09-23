На Донбассе подорвались двое военных
Бойцов ООС госпитализировали с осколочными ранениями.
На Донбассе возле населенного пункта Пески на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военных.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Защитникам оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.
Сейчас на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты не нарушали режим тишины в Донбассе. Обстрелов в зоне ООС не зафиксировано.